Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер-министр в День знаний посетил школу, в которой училсяПремьер-министр в День знаний посетил школу, в которой училсяАвоська: цены на продукты на 1 сентябряАвоська: цены на продукты на 1 сентября

Исаков: В кратчайшие сроки необходимо обеспечить чистой питьевой водой г.Ош

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365666_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445869-ru.html

Похожие новости

Омурбек Бабанов: Курман айт символизирует торжество добра, нравственной чистоты, милосердия, сострадания и великодушия

Премьер Исаков поручил ускорить разработку проекта по обеспечению чистой питьевой водой г.Ош

Исаков: Курман айт призывает нас к духовной терпимости и чистоте помыслов

Исаков: Праздник Курман-Айт призывает нас всех к духовности, терпимости, человечности и чистоте помыслов

2 тыс. милиционеров обеспечивали безопасность на праздничном айт намазе на Старой площади

1 сентября 2017, 16:40       Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков сегодня, 1 сентября, в рамках рабочей поездки по Ошской области ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации системы водоснабжения города Ош, финансируемого за счет Азиатского Банка Развития и осмотрел состояние водозабора "Плотина".
Главу Правительства проинформировали о том, что данный проект был начат в 2012 году и предусматривал реализацию четырех компонентов. На эти цели были направлены 11,8 млн. долларов США. На сегодняшний день из-за ненадлежащей реализации первого компонента по строительству водоочистной галереи, вопрос обеспечения чистой питьевой водой города Ош остается открытым.
Премьер-министр назвал данный факт недопустимым и поручил правоохранительным органам страны изучить всю хронологию событий и провести детальное расследование по выявлению ответственности лиц, причастных к халатной реализации проекта по строительству водоочистной галереи на водозаборе "Плотина".
"На данный момент население города Ош составляет порядка 300 тысяч людей, с учетом внутренней миграции эта цифра достигает 500 тысяч. Сложившаяся ситуация является недопустимой, когда происходит освоение денежных средств, но в итоге никакого результата нет. Такого быть не должно, соответствующие лица должны понести наказание", - подчеркнул Сапар Исаков.
Мэр южной столицы Айтмамат Кадырбаев сообщил, что на сегодняшний день ведется разработка альтернативного проекта решения данной проблемы, предусматривающего перенос водозабора на 2-2,5 километра от ныне существующего.
Глава Правительства поручил провести глубокое исследование и ускорить разработку полноценного проекта для скорейшего обеспечения чистой питьевой водой жителей города Ош.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум