Премьер-министр в День знаний посетил школу, в которой учился

1 сентября 2017, 16:47 Комментарии

Премьер-министр принял участие в торжественном мероприятии, приуроченному ко Дню знаний в средней школе №16 города Ош, выпускником которой он является сам.

Сапар Исаков поздравил учителей, родителей и учащихся с началом нового учебного года и особо подчеркнул, что знания являются основополагающим фактором для дальнейшего развития.

Глава Правительства отметил, что со стороны государства в последние годы уделяется большое внимание сфере образования.

"На сегодняшний день четверть доходной части республиканского бюджета направляется на образование. Во всех регионах страны ведется строительство школ. Мы не собираемся останавливаться на этом и продолжим увеличивать объем инвестиций на эту сферу", - подчеркнул Исаков и передал руководству школы сертификат на оснащение компьютерной техникой и создание электронной библиотеки.

Премьер-министр отметил, что знания, приобретенные в школе, стали для него фундаментом в жизни и призвал учащихся к хорошей учебе и достижению всех своих целей.