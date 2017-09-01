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Самбисты Кыргызстана стартуют на "Кубке Байкала" в России

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365579_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445867-ru.html

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1 сентября 2017, 16:50       Комментарии

Команда Кыргызстана стартует на международном турнире по боевому самбо "Кубок Байкала", который пройдет с 2-3 сентября в Иркутске (Россия).
Как сообщается, в этом турнире выступят четверо кыргызстанцев, в частности Аманат Алтынбек уулу (до 62 кг), Олжобай Болотбек уулу (до 68 кг), Асылмырза Эсентуров (до 82 кг) и Абдулла Бейшенгазиев (до 82 кг).
Как отмечает Всероссийская федерация самбо, участие в турнире примут более 100 спортсменов из 15 стран мира - России, Германии, Эстонии, Финляндии, Болгарии, Армении, Израиля, Монголии, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Грузии, Южной Кореи, Кыргызстана.
Медали будут разыгрываться в семи весовых категориях - до 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг.

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