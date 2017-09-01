Самбисты Кыргызстана стартуют на "Кубке Байкала" в России

1 сентября 2017, 16:50 Комментарии

Команда Кыргызстана стартует на международном турнире по боевому самбо "Кубок Байкала", который пройдет с 2-3 сентября в Иркутске (Россия).

Как сообщается, в этом турнире выступят четверо кыргызстанцев, в частности Аманат Алтынбек уулу (до 62 кг), Олжобай Болотбек уулу (до 68 кг), Асылмырза Эсентуров (до 82 кг) и Абдулла Бейшенгазиев (до 82 кг).

Как отмечает Всероссийская федерация самбо, участие в турнире примут более 100 спортсменов из 15 стран мира - России, Германии, Эстонии, Финляндии, Болгарии, Армении, Израиля, Монголии, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Грузии, Южной Кореи, Кыргызстана.

Медали будут разыгрываться в семи весовых категориях - до 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг.