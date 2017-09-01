Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Исаков: В кратчайшие сроки необходимо обеспечить чистой питьевой водой г.ОшИсаков: В кратчайшие сроки необходимо обеспечить чистой питьевой водой г.ОшПремьер Кыргызстана принял участие в открытии новых объектов в ОшеПремьер Кыргызстана принял участие в открытии новых объектов в Оше

Авоська: цены на продукты на 1 сентября

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445866-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 2 сентября

В Тюпском районе в ночь на 1 сентября совершен автонаезд на пешехода: мужчина скончался

С начала лета Россельхознадзор не пустил в Новосибирскую область более 5 тыс. тонн продукции из стран Центральной Азии

Как и где провести выходные в столице. Афиша с 1 по 3 сентября

ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября

1 сентября 2017, 16:34       Комментарии

На базарах снизились цены на картофель и лук. Стоимость остальных продуктов осталась прежней.
Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум