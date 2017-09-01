С площади Ала-Тоо вывезли 8 грузовиков мусора после праздника

1 сентября 2017, 16:53 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. С центральной площади Бишкека вывезли восемь грузовиков мусора после праздника, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия "Тазалык".

© пресс-служба мэрии города Бишкек С центральной площади Бишкека вывезли восемь грузовиков мусора после праздника Рабочие собрали 48 кубометров мусора, вымыли территорию, разобрали концертный подиум, ограждения и конструкции с флагами страны.

В уборке были задействованы 72 человека и три поливомоечные машины. На площади установили 20 евроконтейнеров для мусора и 18 больших пластмассовых урн.

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