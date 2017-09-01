Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Лидер Узбекистана поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айтЛидер Узбекистана поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айтСамбисты Кыргызстана стартуют на "Кубке Байкала" в РоссииСамбисты Кыргызстана стартуют на "Кубке Байкала" в России

С площади Ала-Тоо вывезли 8 грузовиков мусора после праздника

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445865-ru.html

Похожие новости

Лидер Узбекистана поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

В Оше 15 тыс. человек приняли участие на праздничном Айт-намазе

Назарбаев поздравил Президента Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт

В Бишкеке служба "Тазалык" привела в порядок общественные места после праздника

В столице прошел праздничный Айт намаз (фоторепортаж)

1 сентября 2017, 16:53       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. С центральной площади Бишкека вывезли восемь грузовиков мусора после праздника, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия "Тазалык".
© пресс-служба мэрии города Бишкек С центральной площади Бишкека вывезли восемь грузовиков мусора после праздника Рабочие собрали 48 кубометров мусора, вымыли территорию, разобрали концертный подиум, ограждения и конструкции с флагами страны.
В уборке были задействованы 72 человека и три поливомоечные машины. На площади установили 20 евроконтейнеров для мусора и 18 больших пластмассовых урн.
Каким был праздничный салют в честь 26-летия независимости, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум