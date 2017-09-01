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Внеплановые каникулы в Туркменистане - в связи с Азиадой

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vneplanov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445864-ru.html

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1 сентября 2017, 15:57       Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. У школьников и студентов Ашхабада будут внеплановые каникулы во время проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает "Тренд" со ссылкой на государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.
Соответствующее распоряжение сегодня на заседании правительства подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает в период проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам – 18-28 сентября 2017 года отправить на внеплановые каникулы учащихся средних школ, студентов начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений, расположенных в Ашхабаде.

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