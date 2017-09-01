Два фильма таджикского режиссера покажут в Стокгольме

1 сентября 2017, 16:09 Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. Два документальных фильмов таджикского режиссера Мухиддини Музаффара будут показаны в Стокгольме в рамках девятого международного фестиваля афганских фильмов.

Как сообщает "Авеста" со ссылкой на SUGD-NEWS, показ фильмов "Коса" (Чаша) и "Духтари Сайхун" (Дочь Сайхуна) намечен на 10 сентября.

По словам Мухиддини Музаффара, для участия в данном престижном кинофестивале представлены 30 работ кинематографистов из Афганистана, Ирана, и Таджикистана, которые сняты на таджикско- персидском языке "дари".

"Призеры получать символическую пальмовую ветвь, в которой изображен танцующий Дервиш из поэмы "Маснавии маънави" Джалолиддина Балхи", — подчеркнул Мухиддини Музаффар.

Напомним, что фильм "Коса" в прошлом году был показан на кинофестивалях, которые проходили в городах Казань Российской Федерации, и Лондон Великобритании. "Коса" рассказывает о роли родителей в воспитании детей.

Фильм "Духтари Сайхун" рассказывает о жизни и творческой деятельности народной поэтессы Таджикистана Фарзоне.