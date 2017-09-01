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Два фильма таджикского режиссера покажут в Стокгольме

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dva-fil-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445862-ru.html

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1 сентября 2017, 16:09       Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. Два документальных фильмов таджикского режиссера Мухиддини Музаффара будут показаны в Стокгольме в рамках девятого международного фестиваля афганских фильмов.
Как сообщает "Авеста" со ссылкой на SUGD-NEWS, показ фильмов "Коса" (Чаша) и "Духтари Сайхун" (Дочь Сайхуна) намечен на 10 сентября.
По словам Мухиддини Музаффара, для участия в данном престижном кинофестивале представлены 30 работ кинематографистов из Афганистана, Ирана, и Таджикистана, которые сняты на таджикско- персидском языке "дари".
"Призеры получать символическую пальмовую ветвь, в которой изображен танцующий Дервиш из поэмы "Маснавии маънави" Джалолиддина Балхи", — подчеркнул Мухиддини Музаффар.
Напомним, что фильм "Коса" в прошлом году был показан на кинофестивалях, которые проходили в городах Казань Российской Федерации, и Лондон Великобритании. "Коса" рассказывает о роли родителей в воспитании детей.
Фильм "Духтари Сайхун" рассказывает о жизни и творческой деятельности народной поэтессы Таджикистана Фарзоне.

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