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В селе Кызарт в Жумгальском районе открылась новая школа

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sele-ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445861-ru.html

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В День знаний в Бишкеке открылась самая современная школа столицы

1 сентября 2017, 16:04       Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. В селе Кызарт Жумгальского района Нарынской области открылась новая школа. В церемонии ее открытия приняла участие Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова, сообщает пресс-служба министерства.
Открывая торжественное мероприятие, министр отметила, что в Кыргызстане с каждым годом все больше строятся и сдаются в эксплуатацию школы, детские сады, чтобы дети воспитывались и обучались в условиях требований современного дня, получали достойное образование.
"Сегодня мне выпала честь поздравить Вас от имени Правительства со знаменательным днем. В День знаний для всех жителей села Кызарт Жумгальского района сегодня двойной праздник. Теперь 225 школьников будут учиться в новой красивой школе, где каждый сможет максимально раскрыть свои возможности и таланты. Хочу особо отметить труд учителей, от которого зависит будущее и отдельного человека, и всей страны в целом. Система образования должна не только давать детям знания, но и воспитывать их в духе высокой нравственности и патриотизма", - сказала Т.Исакунова.
Глава минтруда и соцразвития присутствующим на торжественном мероприятии также рассказала, о новом Законе КР "О государственных пособиях". По ее словам Закон предусматривает выплату суйунчу гражданам при рождении каждого ребенка в размере 4 тыс. сомов, ежемесячные пособия в размере 700 сомов до достижения ребенка до трех лет, а также если в семье более трех детей, то им будут выплачиваться пособия в размере 500 сомов до достижения 16-летнего возраста. Вместе с тем, она напомнила, что данный закон вступит в силу со следующего года, т.е. с 1 января 2018 года.

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