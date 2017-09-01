Назарбаев поздравил Президента Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт

1 сентября 2017, 16:13 Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил Президента КР Алмазбека Атамбаева и народ страны с праздником Курман айт.

"Уверен, что священный праздник Айт, как праздник доброты и милосердия, является фактором укрепления единства и стабильности в исламском мире.

Пользуясь этой благоприятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана процветания и благополучия.

Пусть в этот праздник, с большой радостью отмечаемый всей мусульманской умой, укрепляется согласие и достаток", - отмечено в послании Президента Нурсултана Назарбаева.