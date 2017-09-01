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Атамбаев поздравил Мирзиёева с Днем независимости УзбекистанаАтамбаев поздравил Мирзиёева с Днем независимости УзбекистанаДва фильма таджикского режиссера покажут в СтокгольмеДва фильма таджикского режиссера покажут в Стокгольме

Назарбаев поздравил Президента Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nazarbaev...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445860-ru.html

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1 сентября 2017, 16:13       Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил Президента КР Алмазбека Атамбаева и народ страны с праздником Курман айт.
"Уверен, что священный праздник Айт, как праздник доброты и милосердия, является фактором укрепления единства и стабильности в исламском мире.
Пользуясь этой благоприятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана процветания и благополучия.
Пусть в этот праздник, с большой радостью отмечаемый всей мусульманской умой, укрепляется согласие и достаток", - отмечено в послании Президента Нурсултана Назарбаева.

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