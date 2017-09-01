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На Иссык-Куле 5 школ и 4 детских сада будут сданы скоро в эксплуатацию - Т.Джумакадыров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445859-ru.html

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1 сентября 2017, 16:17       Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. В целях укрепления базы образовательных учреждений, в Иссык-Кульской области в 2017 году за счет различных источников финансирования ведется строительство 17 школ, 8 детских садов и 8 спортивных залов. Из этого числа 5 школ и 4 детских сада будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом вице-премьер-министр Кыргызской Республики Темир Джумакадыров заявил 1 сентября, на церемонии открытия новой средней школы им. Жапара Шабирова в селе Орто-Орукту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.
Новая школа имени Ж.Шабирова рассчитана на 225 ученических мест, на строительство которой из республиканского бюджета выделено 47 млн. сомов.
Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров поздравил от имени Правительства Кыргызской Республики жителей Иссык-Кульского района с праздником Курман-айт и Днем знаний. Вместе с тем, он информировал их о некоторых пунктах новой Программы Правительства "Жаны доорго – кырк кадам", касающихся сферы образования и науки.
"Программа реформы "Бел болчу билим. Из калтыруучу илим" предусматривает создание необходимых условий для школы, обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных и школьных учреждений, введение новых стандартов, методик обучения и улучшение качества управления системы образования. Будут установлены тесные связи профессионально-технических училищ непосредственно с работодателями", — сообщил Темир Джумакадыров.
В своем выступлении он особо подчеркнул необходимость подготовки высшими и специальными учебными заведениями высококвалифицированных специалистов на основе потребностей рынка труда и экономики страны.
В завершении вице-премьер-министр Темир Джумакадыров пожелал учителям и школьникам крепкого здоровья, благополучия и успехов в новом учебном году.

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