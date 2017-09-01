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В Оше широко отметии День знаний

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445858-ru.html

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1 сентября 2017, 16:21       Комментарии

Ош, 01.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош в рамках Дня знаний мэр города Айтмамат Кадырбаев посетил школу им. Ж.Боконбаева и поздравил учащихся, учителей с началом нового учебного года.
По словам А.Кадырбаева, "сегодня в городе первый раз идут в школу около 9 тыс.учащихся первого класса. Их будущее в руках учителей. Мы улучшаем качество образования, учителя заботу, школы также необходимые меры по укреплению материально-технической базы и будут продолжать далее свои усилия в этом направлении".

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