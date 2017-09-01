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Трейлер вымышленного сериала "Вестерос" показал "Игру престолов" в XXI веке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365657_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445854-ru.html

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Заключительная серия "Игры Престолов" набрала рекордное количество просмотров

На джайлоо иностранцам показали, как готовят кымыз

1 сентября 2017, 16:03       Комментарии

В сети появился ролик, который пародирует сериал "Игра престолов". Видео опубликовано на YouTube-канале Westeros The Series.
События оригинального сериала в ролике перенесены в XXI век. Слоган проекта - "Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому". В современном городе, показанном в ролике, есть площадь Таргариен, а с экранов на фасадах домов вещает премьер-министр Ланнистер.
Клип "Сериал "Вестерос"" смонтирован как трейлер к будущему проекту. Однако неизвестно, будет ли на самом деле снято такое шоу. В комментариях высказано предположение, что это своего рода фанфик.

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