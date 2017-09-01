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В Оше широко отметии День знанийВ Оше широко отметии День знанийНазарбаев поздравил Президента Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айтНазарбаев поздравил Президента Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт

Атамбаев поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365662_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445853-ru.html

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1 сентября 2017, 16:17       Комментарии

Алмазбек Атамбаев поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны.
"Примите мои сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Узбекистан.
С глубоким удовлетворением отмечаю, что с Вашим приходом сложившиеся веками между нашими народами узы дружбы и добрососедства получили новое дыхание. Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном будет в дальнейшем приобретать новые грани и обогащаться содержанием", - отмечено в послании Главы государства.
Президент Алмазбек Атамбаев пожелал Президенту Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана - мира, добра и процветания.

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