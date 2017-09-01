В Пекине между Таджикистаном и КНР подписаны 13 документов

1 сентября 2017, 15:52 Комментарии

В рамках государственного визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Китай в Пекине были подписаны 13 межгосударственных документов, сообщила пресс-служба президента Таджикистана. Церемония подписания документов состоялась после официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Эмомали Рахмона.

Рассмотрения вопросов сотрудничества двух стран началось в узком формате встречи глав государств, затем продолжилось на переговорах высокого уровня с участием официальных делегаций Таджикистана и Китая, сообщает пресс-служба президента.

Эмомали Рахмон поблагодарил руководителя КНР за приглашение совершить госвизит и назвал эту страну близким соседом и надежным партнером Республики Таджикистан.

Стороны выразили удовлетворение уровнем и качеством политических, экономических, культурных и гуманитарных отношений Таджикистана и Китая в течение 25 лет установления дипломатических отношений, подчеркнули свою готовность к успешному продолжению двусторонних и многосторонних отношений на всех уровнях и ступенях.

Длительное сотрудничество и постоянные связи Правительства Республики Таджикистан и Правительства Китайской Народной Республики, а также предпринимательских и бизнес кругов двух государств были оценены в качестве основы развития и укрепления двусторонних отношений во всех интересующих сторон сферах.

Было подчеркнуто, что в прямых инвестициях Китайской Народной Республики до сих пор не использованы существующие возможности Таджикистана, в том числе богатый гидроэнергетический потенциал, что требует усиление сотрудничества в сферах финансов и банковской системы.

Таджикистан заинтересован в активном участии Китайской стороны в реализации проектов строительства гидроэлектростанций средней мощности, — подчеркнул Эмомали Рахмон и добавил, что в республике для осуществления этих проектов созданы благоприятные условия инвестирования.

Были высказаны конструктивные идеи и предложения для укрепления межгосударственных связей в направлении реконструкции гидроэнергетических мощностей Таджикистана, в транспортно-транзитной сфере, в том числе строительстве региональной железной дороги Китай – Кыргызстан – Таджикистан – Афганистан — Иран, которая сможет возродить южную ветвь "Великого шелкового пути".

На встрече также были рассмотрены вопросы, связанные с развитием и расширением взаимодействия Таджикистана и Китая в сферах производства строительных материалов, переработки хлопка-волокна и горно-металлургических минералов, достигнута согласованность для улучшения двусторонних отношений в сферах здравоохранения, образования и культуры.

По итогам встреч и переговоров в присутствии и с участием глав государств Эмомали Рахмона и Си Цзиньпина были подписаны 13 новых документов о сотрудничестве:

Совместная декларация об установлении всестороннего стратегического партнерства между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой;

Программа о сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой;

Меморандум между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства Китайской Народной Республики о совместном продвижении строительства образцового парка сельскохозяйственного сотрудничества;

Меморандум между Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан и Министерством торговли Китайской Народной Республики о развитии сотрудничества в сфере трудовых ресурсов;

Соглашение между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерством торговли Китайской Народной Республики об укреплении сотрудничества в сфере инфраструктуры;

Меморандум между Счетной палатой Республики Таджикистан и Национальным управлением аудита Китайской Народной Республики о сотрудничестве в аудиторской деятельности в государственном секторе;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики о техническом и экономическом сотрудничестве по выделению безвозвратной помощи;

Рамочное соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики о выделении льготного кредита (для проекта строительства 500 кВ линии электропередачи районов республиканского подчинения);

Меморандум между Академией наук Республики Таджикистан и Министерством науки и техники Китайской Народной Республики о создании Комиссии Таджикистана и Китая по научно-техническому сотрудничеству;

Меморандум между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности;

Меморандум о сотрудничестве между Национальным информационным агентством Таджикистана "Ховар" и Информационным агентством Китая "Синьхуа";

Соглашение об установлении братских отношений между Хатлонской областью Республики Таджикистан и провинцией Шаньси Китайской Народной Республики;

Протокол о склонности к установлению отношений городов-побратимов между городом Худжандом Согдийской области Республики Таджикистан и городом Тайюань провинции Шаньси Китайской Народной Республики.

До сегодняшнего дня нормативные правовые акты о двустороннем сотрудничестве составляли около 200 актов.

Источник: Азия плюс