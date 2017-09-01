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В Бишкеке состоялось открытие новой школы в микрорайоне «Джал»В Бишкеке состоялось открытие новой школы в микрорайоне «Джал»Более 60 тысяч американцев попросили признать Джорджа Сороса террористомБолее 60 тысяч американцев попросили признать Джорджа Сороса террористом

В Бишкеке открыта новая школа в микрорайоне Джал

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445850-ru.html

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В День знаний в Бишкеке открылась самая современная школа столицы

1 сентября 2017, 15:33       Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. В Бишкеке в День знаний открылся учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия №95 "Достук".
Учащихся школы, педагогов и родителей пришли поздравить мэр города Албек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в КР Сяо Цинхуа, председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев, замминистра образования и науки КР Салидин Калдыбаев, аким Ленинкого района Нурдин Тынаев и делегация из КНР.
"Уважаемые педагоги, родители и гости! Дорогие школьники! Поздравляю всех педагогов столицы, родителей и школьников с началом нового учебного года! Желаю всем городским школьникам усердия и упорства в получении знаний", - поздравил мэр в своей речи.
Для присутствующих был организована небольшая концертная программа и прозвенел традиционный первый звонок.
Данная школа построена в микрорайоне Джал за счет безвозмездного гранта Китайской Народной Республики. В ней будут обучаться 1 тыс. 310 школьников. Новая школа оснащена современной оргтехникой, имеет все соответствующие благоприятные условия для обучения и физического развития школьников. Эта школа с кыргызским и русским языком обучения. В школьную программу включено обучение китайского и английского языков. Недавно подписан Меморандум о сотрудничестве между УВК школой гимназией №95 столицы и средней школой при Северо-Западном Университете г. Сиань провинции Шэньси (КНР).

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