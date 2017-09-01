В Бишкеке открыта новая школа в микрорайоне Джал

1 сентября 2017, 15:33 Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. В Бишкеке в День знаний открылся учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия №95 "Достук".

Учащихся школы, педагогов и родителей пришли поздравить мэр города Албек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в КР Сяо Цинхуа, председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев, замминистра образования и науки КР Салидин Калдыбаев, аким Ленинкого района Нурдин Тынаев и делегация из КНР.

"Уважаемые педагоги, родители и гости! Дорогие школьники! Поздравляю всех педагогов столицы, родителей и школьников с началом нового учебного года! Желаю всем городским школьникам усердия и упорства в получении знаний", - поздравил мэр в своей речи.

Для присутствующих был организована небольшая концертная программа и прозвенел традиционный первый звонок.

Данная школа построена в микрорайоне Джал за счет безвозмездного гранта Китайской Народной Республики. В ней будут обучаться 1 тыс. 310 школьников. Новая школа оснащена современной оргтехникой, имеет все соответствующие благоприятные условия для обучения и физического развития школьников. Эта школа с кыргызским и русским языком обучения. В школьную программу включено обучение китайского и английского языков. Недавно подписан Меморандум о сотрудничестве между УВК школой гимназией №95 столицы и средней школой при Северо-Западном Университете г. Сиань провинции Шэньси (КНР).