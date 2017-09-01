В жилом массиве "Калыс-Ордо" открылась новая школа

1 сентября 2017, 15:23 Комментарии

Сегодня, 1 сентября 2017 года, в жилом массиве "Калыс-Ордо" города Бишкек состоялось торжественное открытие новой школы №86.

На торжественное открытие приняли участие мэр города Бишкек Албек Ибраимов, председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев, заместитель министра образования и науки КР Салидин Калдыбаев, аким Первомайского района Аскербек Алиев, вице-мэры, учителя, ученики и родители.

Мэр столицы поздравил с открытием новой школы №86 и поблагодарил китайскую компанию TBEA за вклад в строительство школы и пожелал всем успехов и благополучия.

1 of 14 Школа рассчитана на 660 учебных мест в одну смену, обучение предусмотрено в две смены. Строительство школы было начато за счет средств китайского гранта в 2015 году. За счет городского бюджета выполнены работы по внешним инженерным коммуникациям к школе, электроснабжению, протянута ЛЭП 10 кв, двухподвесной ВЛ – 6,5 км, выполнена прокладка кабельной линии ЛЭП 10 кв КЛ – 2,5 км, установлены 2 ТП- 630 кВт, (1 для школы) 1 ТП — 400 кВт на территории жилого массива "Калыс-Ордо". Завершены работы по дренажу и отсыпке площадки.