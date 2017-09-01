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В Пекине между Таджикистаном и КНР подписаны 13 документовВ Пекине между Таджикистаном и КНР подписаны 13 документовВ Бишкеке открыта новая школа в микрорайоне ДжалВ Бишкеке открыта новая школа в микрорайоне Джал

В Бишкеке состоялось открытие новой школы в микрорайоне «Джал»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445847-ru.html

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1 сентября 2017, 15:40       Комментарии

В Бишкеке в День знаний открылся учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия №95 "Достук".
Учащихся школы, педагогов и родителей пришли поздравить мэр города Бишкек Албек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в КР Сяо Цинхуа, председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев, заместитель министра образования и науки КР Салидин Калдыбаев, аким Ленинкого района Нурдин Тынаев и делегация из КНР.
В своей поздравительной речи мэр столицы Албек Ибраимов поздравил всех с началом нового учебного года и открытием школы.
"Уважаемые педагоги, родители и гости! Дорогие школьники! Поздравляю всех педагогов столицы, родителей и школьников с началом нового учебного года! Желаю всем городским школьникам усердия и упорства в получении знаний", — отметил мэр.
Для присутствующих был организована небольшая концертная программа и прозвенел традиционный первый звонок.
Данная школа построена в микрорайоне «Джал» за счет безвозмездного гранта Китайской Народной Республики. В ней будут обучаться 1 тыс. 310 школьников. Новая школа оснащена современной оргтехникой, имеет все соответствующие благоприятные условия для обучения и физического развития школьников. Эта школа с кыргызским и русским языком обучения. Также в школьную программу включено обучение китайского и английского языков. Также подписан Меморандум о сотрудничестве между УВК школой-гимназией №95 столицы и средней школой при Северо-Западном Университете г. Сиань провинции Шэньси (КНР).
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