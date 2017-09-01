Омурбек Бабанов: Курман айт символизирует торжество добра, нравственной чистоты, милосердия, сострадания и великодушия

1 сентября 2017, 15:30 Комментарии
Лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.
Текст поздравления:
«Уважаемые соотечественники!
От всей души поздравляю вас со священным праздником Курман айт!
Курман айт символизирует торжество добра, нравственной чистоты, милосердия, сострадания и великодушия. Он наполняет наши сердца любовью, вселяет надежду и призывает к высоким духовным идеалам.
Нашим соотечественникам, совершающим паломничество в святом для всех мусульман месте — Мекке, желаю благополучного возвращения на родину и чтобы их жертвоприношения были приняты всевышним Богом.
Пусть Всевышний примет курмандык и молитвы у всех нас, дарует свою награду за правильное исполнение предписанных обрядов, и ниспошлет нашей стране мир, благополучие и процветание.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, долголетия и счастья.
С праздником Курбан айт!»