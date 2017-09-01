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Главы ряда арабских стран поздравили Атамбаева и народ Кыргызстана с праздником Курман айт

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-ria...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445845-ru.html

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1 сентября 2017, 15:09       Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Зайид Аль Нахаян поздравил Президента КР Алмазбека Атамбаева и народ страны с праздником Курман айт.
"Прошу Всемогущего Аллаха, чтобы этот праздник принес Вам счастья, крепкого здоровья, а дружескому народу благ и процветания, как и нашей арабской и исламской Умме славы и величия", - отмечено в послании.
Султан Омана Кабус бин Саид поздравил Президента КР Алмазбека Атамбаева и народ страны с праздником Курман айт.
Султан Омана Кабус бин Саид пожелал Президенту Алмазбеку Атамбаеву благополучие и счастья, а дружественному народу Кыргызстана - дальнейшего прогресса и процветания.
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдель Азиз Бутефлика поздравил Президента КР Алмазбека Атамбаева и народ страны с праздником Курман айт.
Президент Алжира от имени алжирского народа и Правительства, а также от себя лично пожелал Президенту А.Атамбаеву крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Кыргызстана - прогресса и процветания.
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд поздравил Президента КР Алмазбека Атамбаева и народ страны с праздником Курман айт.
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд пожелал Президенту А.Атамбаеву крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана – дальнейшего развития и процветания.
Поздравительную телеграмму направил также наследник престола, заместитель председателя Совета министров, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

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