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В Бишкеке служба "Тазалык" привела в порядок общественные места после праздника

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445844-ru.html

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1 сентября 2017, 15:15       Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. В Бишкеке после празднования Дня независимости КР было собрано и вывезено 48 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Очисткой и вывозов накопившегося мусора занимались сотрудники МП "Тазалык". Мусор был вывезен с площади Ала-Тоо и центральных улиц горда.
Для уборки площади были задействованы 72 рабочих, 8 единиц спецтехники для вывоза ТБО, 3 поливомоечные машины. На главной площади столицы были установлены 20 евроконтейнеров и 18 больших пластмассовых урн.
Сразу после окончания концерта, посвящённого Дню Независимости сотрудники МП "Тазалык" начали подготовку к празднованию Курман Айта. Они произвели уборку мусора по всей территории площади, после чего площадь промыли тремя поливомоечными машинами. Также сотрудники МП "Тазалык" провели работы по разбору концертного подиума, демонтажу ограждений и конструкций с флагами.

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