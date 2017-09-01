В Бишкеке служба "Тазалык" привела в порядок общественные места после праздника

1 сентября 2017, 15:15 Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. В Бишкеке после празднования Дня независимости КР было собрано и вывезено 48 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Очисткой и вывозов накопившегося мусора занимались сотрудники МП "Тазалык". Мусор был вывезен с площади Ала-Тоо и центральных улиц горда.

Для уборки площади были задействованы 72 рабочих, 8 единиц спецтехники для вывоза ТБО, 3 поливомоечные машины. На главной площади столицы были установлены 20 евроконтейнеров и 18 больших пластмассовых урн.

Сразу после окончания концерта, посвящённого Дню Независимости сотрудники МП "Тазалык" начали подготовку к празднованию Курман Айта. Они произвели уборку мусора по всей территории площади, после чего площадь промыли тремя поливомоечными машинами. Также сотрудники МП "Тазалык" провели работы по разбору концертного подиума, демонтажу ограждений и конструкций с флагами.