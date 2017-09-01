По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 2 сентября

1 сентября 2017, 15:20 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Таласская область

ночью: +9...+14

днем: +28...+33

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Иссык-Кульская область

ночью: +10...+15

днем: +22...+27

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +24...+29

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +32...+34.