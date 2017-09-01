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По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 2 сентября

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445843-ru.html

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1 сентября 2017, 15:20       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Таласская область
ночью: +9...+14
днем: +28...+33
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +10...+15
днем: +22...+27
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +24...+29
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +32...+34.

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