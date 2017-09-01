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В День знаний в Бишкеке открылась самая современная школа столицы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365648_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445842-ru.html

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1 сентября 2017, 14:58       Комментарии

Сегодня, 1 сентября, в День знаний в микрорайоне Джал открылась школа-гимназия №95. В церемонии открытия принимали участие мэр Бишкека Албек Ибраимов, заместитель министра образования Самидин Калдыбаев, посол Китая в КР, а также представители китайской стороны и депутаты Бишкекского городского кенеша.
Данная школа рассчитана на 660 учеников, но сейчас в нее уже поступило 1310 детей, которые будут учиться в две смены. Преподавать знания будут 50 учителей.
"Педагогический состав у нас стопроцентный. Оснащение данной школы идет по современным технологиям, по всей школе протянуто радиооповещение. Есть локальная сеть, при которой в любом помещении можно будет использовать интернет. Здесь есть кабинет информатики, кабинеты изучения китайского языка сейчас оснащены своими силами, но в перспективе нам обещали поддержку с китайской стороны. Изучать китайский язык будут дети со второго класса, занятия будут проводить носители языка",- рассказала директор школы-гимназии №95 Анара Акбашаева.
А носителями языка будут волонтеры из Китая. По словам главы муниципалитета, данная школа является самой современной в столице.
"Сюда будут приезжать волонтеры, они будут обучать наших детей китайскому языку. Кроме того, здесь есть два аудиозала, где будут проходить изучение языка и есть очень хороший спортзал, который сегодня функционирует и есть большая спортивная площадка. Поэтому спорту здесь тоже уделяется огромное внимание",- сообщил мэр города Бишкек Албек Ибраимов.
В свою очередь китайская сторона в лице посла КНР в Кыргызстане отметил, что это не единственный проект. В планах на будущее также есть строительство социальных объектов. Дипломат отметил, что между нашими странами развиваются теплые отношения и построенные объекты и выделение средств на инфраструктуру яркий тому пример.
"Мы и дальше будем работать с этой школой и оказывать ей всяческую помощь, чтобы она была образцовой. И важным мостом между нашими государствами. Кыргызстан это наш сосед друг партнер. За 25 лет после установления отношений бурно развиваются все направления сотрудничества. Конечно это еще не все, мы будем сотрудничать в развитии школ и дорог. Мы будем работать, чтобы таких школ было больше и больше",- сказал посол Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа.

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