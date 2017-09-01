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Сеул отказался размещать в Южной Корее американские ядерные бомбы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365654_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445841-ru.html

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В США ястреб спрятался от урагана "Харви" в такси и отказался улетать

1 сентября 2017, 15:07       Комментарии

Администрация президента Южной Кореи заявила, что не рассматривает вопрос о размещении в стране ядерного оружия США. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает агентство Ёнхап.
"Мы никогда не считали, что должны размещать у себя ядерные активы США, - сказал представитель администрации на условиях анонимности. - Мы уважаем глобальный режим нераспространения и продолжаем выстраивать свою политику в этих рамках".
Ранее в местных СМИ прошла информация, что вопрос о размещении американского ядерного оружия на Корейском полуострове обсуждался в ходе визита министра обороны Южной Кореи Сон Ён Муна в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Сообщалось, что Мун будто бы намекнул на такую возможность.
30 августа президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с КНДР не приведут к решению северокорейской проблемы. Он назвал официальный Пхеньян "вымогателями, которым платят деньги уже 25 лет".
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал от военных разработать план наступления на случай вооруженного конфликта с КНДР. По его словам, Вооруженные силы Южной Кореи должны быть в состоянии быстро перейти в наступление в случае, если Северная Корея совершит провокацию, "перейдет черту" или совершит нападение на Сеул.
В ночь на 29 августа КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила ракету "Тэпходон-2" со спутником.

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