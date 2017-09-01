Частые роды и еще 6 ошибок, которые делают почти все женщины в Кыргызстане

1 сентября 2017, 15:01 Комментарии

Можно ли похудеть, если вообще не есть или принимать таблетки с глистами, стоит ли экономить на нижнем белье и что происходит с организмом, если женщина ударно рожает детей каждый год, читайте в материале Sputnik Кыргызстан.

Миф №1: чем больше женщина рожает, тем здоровее становится ее организм

А вот и нет! Беременность - это большой стресс для организма, она истощает его ресурсы. Восстановление после родов длится минимум год-полтора, если женщина не кормит грудью. При грудном вскармливании потребуется еще полгода после того, как ребенок в последний раз полакомится маминым молоком.

Конечно, природа предохраняет женщину от быстрой беременности. Гормон пролактин, который отвечает за выработку молока, не дает произойти зачатию. Но если у женщины низкий уровень гормонов, то она вполне может снова забеременеть.

На матери это сказывается не лучшим образом. Ее организм сталкивается с нехваткой строительных материалов. У женщины может развиться остеопороз, испортиться зрение. Да и тело стареет быстрее.

В результате страдает не только женщина, но и ребенок: у плода могут развиться пороки развития. Есть много и других последствий: такие дети чаще рождаются раньше срока, во время беременности может произойти отслойка плаценты. Увеличивается риск смерти малыша и матери при родах.

Тут больше виноваты наши мужчины: им же поскорее хочется! Ах да, еще и родственники подливают масла в огонь: давай, рожай быстрее! Нет, дорогие мамы, лучше делать перерыв. Вы ведь хотите родить здорового ребенка, верно?

Миф №2: китайские контрабандные таблетки из чудо-баночки гораздо эффективнее сертифицированных аналогов

Некоторые ряды бишкекских рынков просто завалены баночками, мазями, пилюлями, которые недорого стоят и обещают в рекордно короткие сроки избавить человека от потных ног или лишнего веса. Разберем некоторые из них.

Начнем с пилюль, которые обещают быстро избавить женщину от лишних килограммов. Многие кыргызстанки их пробуют, и они действительно помогают. Кроме шуток, женщина худеет.

Пикантность ситуации в том, что в таблетках нередко содержится ма-а-аленький секрет: живучие яйца гельминтов. Например, бычьего или свиного цепня, сгодятся те же аскариды. Если поместить яйца в таблетки, то человек, принимающий их, заразится глистами.

Отныне большая часть съеденного вами будет с радостью потребляться радостными паразитами. Человек действительно будет худеть. Ну да, самочувствие при этом станет не очень. Например, он столкнется с тем, что его начнет быстро укачивать. Дело в том, что гельминт не в восторге от тряски, он покой любит и вырабатывает токсин, чтобы человек успокоился.

Казалось бы, почему бы не похудеть, а потом не избавиться от паразитов? Выгнать их очень сложно, им в вас нравится. Вам придется пить сильные препараты, чтобы они перестали цепляться за ваш внутренний мир. Потом замучаетесь восстанавливать микрофлору. Не забывайте, что при этом вы можете наградить гельминтами родных.

Есть и еще одна очень популярная у кыргызстанок штучка: чудо-палочка, которая вернет былую форму женским половым органам. Девочки, ни один такой препарат после родов ничего в этом нежном месте сузить не способен!

Да, свечки слегка раздражают слизистую, и мышцы в ответ сокращаются, идет приток крови. Однако после того как действие препарата пройдет, они вновь расслабятся. Эффект будет длиться максимум 2-3 часа.

Прежде чем использовать эти чудо-палочки, спросите себя: из какой химии они сделаны? Раздражение, на секундочку, может вызвать только агрессивная среда. Благодаря всасываемой способности слизистой эта палочка по молекулам попадает в ваш организм. Оно вам надо?

Кроме того, в половых путях женщины обитает флора, которая отвечает за местный иммунитет. На препарат микроорганизмы могут отреагировать негативно, массово отправившись в мир иной. И тогда женщина неожиданно обнаружит, что у нее вагинит или что похуже.

Эти мышцы отличаются тем, что их очень сложно тренировать. Самый эффективный способ их сузить - лазер. Все эти чудо-таблетки от лукавого. Пожалуйста, покупайте только сертифицированные лекарства!

Миф №3: если снизить дозировку, то можно спокойно давать ребенку лекарство для взрослых.

К некоторым медикаментам это применимо, например, к противовоспалительным лекарствам. Но много таких препаратов, где дозировку нужно вычислять по весу тела ребенка. Как вы разделите маленькую таблетку, рассчитанную на 70-килограммового человека, если в ребенке всего десять? Вычислите ли нужную дозу, учитывая, что на каждый возраст своя дозировка?

Воздержитесь от этой методики, покупайте детские лекарства! Помните: если переборщить, то лекарство может причинить больше вреда, чем сама болезнь.

Миф №4: если резко и кардинально перестать есть, то можно успешно похудеть

Можно конечно! Все мы видели фотографии узников Освенцима, там никто не страдал лишним весом. Однако, если вы решите отказаться от приятной и вкусной еды, будьте готовы к тому, что бесследно для организма это не пройдет.

Если здоровье позволяет, можно, конечно, устроить себе разгрузочные дни, но не более пяти-семи суток. Дело в том, что клетки организма постоянно умирают и на их месте рождаются и растут новые. Этот процесс происходит постоянно.

Для того чтобы в ваши клетки поступали питательные вещества, необходимо завтракать и обедать. Перестанете есть - пострадают клетки, а следом и органы. Это приведет к плачевным результатам.

Худеть, отказавшись от еды, - крайне плохая идея. Организм у нас очень умный. Он и без наших желаний неплохо живет. Поголодав определенное время, наше тело понимает, что настали неспокойные времена, а значит, нужно запастись жирком, дабы пережить очередную голодовку. Жиры и углеводы про запас отложатся на бедрах и животе. Ой, вы разве не к этому стремились?

Миф №5: можно без последствий сэкономить на нижнем белье

Кыргызстанские женщины вообще любят экономить на себе. Ребенку, мужу и родственникам - лучшее, а себе уж что придется. Да, синтетическое белье, даже копеечное, хорошо выглядит и наверняка порадует глаз мужа. Оставим вопрос красоты, разберем качество дешевых трусиков.

У нас страна жаркая, значит, облаченные в синтетику нежные места неизменно начинают потеть. Для бактерий это настоящий пир, они утрачивают контроль над рождаемостью и начинают размножаться. И - здравствуй, воспаление!

Это еще и негигиенично, потому что синтетика не впитывает влагу. Такой факт тоже здоровья не добавляет.

Миф №6: заболевшего ребенка нужно много кормить, чтобы у него были силы побороть болезнь!

Миф №7: заболевшего ребенка нельзя кормить, чтобы организм тратил ресурсы на борьбу с болезнью, а не на переваривание пищи!

Ошибаются и те, и другие. Детский организм сам решит, сколько и чего ему нужно. Если уж из-за интоксикации малыш совсем отказывается от еды, то нужно его заставить поесть хоть немного. При этом нельзя закармливать высококалорийными блюдами.

Бесспорный факт: больному ребенку необходимо обильное питье, потому что он очень быстро теряет жидкость, особенно при высокой температуре, рвоте и диарее. Обязательно давайте малышу бульоны и жидкие кашки.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });