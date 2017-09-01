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В столице прошел праздничный Айт намаз (фоторепортаж)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-stol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445839-ru.html

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Священное утро в Бишкеке — праздничный намаз в фотографиях

1 сентября 2017, 15:12       Комментарии

На Старой площади Бишкека собралось несколько десятков тысяч мусульман, чтобы совершить праздничный Айт намаз по случаю празднования Курман айта, сообщает мэрия столицы.
Поздравить мусульман пришли мэр столицы Албек Ибраимов, члены правительства, депутаты Жогорку Кенеша, горожане и гости столицы.
Намаз прочитало руководство Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Курман айт — один из двух главных исламских праздников. Ежегодно количество участвующих на Старой площади столицы в праздничных намазах увеличивается.
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