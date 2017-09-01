Чего ждать в будущем от сегодняшних школьников?

1 сентября 2017, 15:01 Комментарии

По всей стране школы сегодня, 1 сентября, открыли свои двери для учеников, которые начнут новый учебный год. По традиции, в день знаний проходят линейки, где старшеклассники встречают новичков своей школы.

Корреспондент K-News посетила одну из столичных школ – АУВК №6 и побеседовала с заслуженным учителем КР Натальей Петровной Цимфер, которая рассказала о новшествах в учебном процессе, ожидающих учеников, а также о "поколении с гаджетами".

Есть ли какие-то традиции в вашей школе на 1 сентября? В рамках подготовки к новому учебному году наши детки из художественного кружка нарисовали много рисунков, темы – Кыргызстан, школа, День знаний. Мы их всегда храним до 1 числа, и на линейке выставляем. Сами дети могут подойти и увидеть свои рисунки, их родители, дедушки-бабушки тоже с огромным удовольствием всегда рассматривают работы детей.

1 сентября – большой праздник, и людей в школу приходит очень много. Приходят и наши бывшие выпускники, некоторые уже приводят своих детей. Этот год традиционного открылся линейкой, на которую собрались сотни учеников.

Нам отрадно, что так много детей, но с другой стороны тревожно, ведь школа рассчитана на 620 мест, а учится более 2 тысяч. Желающих очень много, мы бы хотели взять каждого, но вместить всех мы не можем. Школа работает в две полные смены. Мы изыскиваем новые здания. В это году у нас новый танцевальный класс, у нас есть хореографический кружок, который известен далеко за пределами Кыргызстана. Его воспитанники ездили в Казахстан, Санкт-Петербург, в Москву. Сейчас опять готовимся со спортивной командой к новым конкурсам и состязаниям.

Какие новшества ждут ребят в учебной программе? В этом году 18 наших педагогов прошли подготовку по новой методике многоязычного обучения. Это методика введена по инициативе Министерства образования. У нас есть пилотные классы, в которых преподаватели научного цикла будут вести сначала частично, а потом и с полным погружением уроки на русском и на кыргызском языках.

Это не школа на кыргызском языке, это делается для усиления роли государственного языка. Что греха таить, дети на английском могут топики рассказать, а на кыргызском языке – далеко не все. Нам хочется, что владение ребятами государственном языком было на хорошем уровне. Мы ищем различные возможности для этого, и этот год будет для нас экспериментальным.

В скольких классах будет действовать этот проект? Мы его внедряем со второго класса, в каждой параллели будет один класс. Это не значит, что они полностью перейдут на кыргызский. Там очень интересная методика, вначале половина урока будет на кыргызском. Когда мы освоим эту методику, то еще будем вводить обучение на английском языке. Планы большие.

Сейчас есть два противоположных друг другу мнения. Одни говорят, что молодежь мало читает и не рвется к знаниям, другие говорят наоборот, что растет очень прогрессивное поколение. Я не согласна с мнением, что дети сейчас хуже. Наоборот, дети сейчас очень интересные, очень развитые, они все владеют гаджетами, и мы учимся у них.

Дети сейчас самостоятельно получаются информацию в несколько раз больше, чем дает учитель. Мы сейчас переходим на другую методику и стараемся обучать детей активными методами, потому что мы начинаем им что-то рассказывать, а они уже на эту тему столько интересного прочитали и задают очень умные вопросы.

Поколение сейчас интересное, дети успевают и танцевать, и петь, и посещать несколько кружков, заниматься спортом. Особо важно, что дети очень много внимания уделяют спорту, как они говорят: "Болеть не модно, модно быть здоровым".

Я считаю, что растет поколение, от которого можно что-то ожидать. Наши детки в основном едут продолжать обучение и поступать в вузы за рубеж, 60% наших выпускников учатся в Японии, Америке, Чехии, Словении и так далее. Они школу нашу представляют по всему миру и делают это весьма успешно.