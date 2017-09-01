Премьер Исаков поручил ускорить разработку проекта по обеспечению чистой питьевой водой г.Ош

1 сентября 2017, 14:28 Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня, 1 сентября, в рамках рабочей поездки по Ошской области ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации системы водоснабжения города Ош, финансируемого за счет Азиатского Банка Развития и осмотрел состояние водозабора "Плотина". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Главу правительства проинформировали о том, что данный проект был начат в 2012 году и предусматривал реализацию четырех компонентов. На эти цели были направлены 11,8 млн. долларов США. На сегодняшний день из-за ненадлежащей реализации первого компонента по строительству водоочистной галереи, вопрос обеспечения чистой питьевой водой города Ош остается открытым.

Исаков назвал данный факт недопустимым и поручил правоохранительным органам страны изучить всю хронологию событий и провести детальное расследование по выявлению ответственности лиц, причастных к халатной реализации проекта по строительству водоочистной галереи на водозаборе "Плотина".

"На данный момент население города Ош составляет порядка 300 тысяч людей, с учетом внутренней миграции эта цифра достигает 500 тысяч. Сложившаяся ситуация является недопустимой, когда происходит освоение денежных средств, но в итоге никакого результата нет. Такого быть не должно, соответствующие лица должны понести наказание", - подчеркнул премьер.

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев сообщил, что на сегодняшний день ведется разработка альтернативного проекта решения данной проблемы, предусматривающего перенос водозабора на 2-2,5 километра от ныне существующего.

Глава правительства поручил провести глубокое исследование и ускорить разработку полноценного проекта для скорейшего обеспечения чистой питьевой водой жителей города Ош.

Затем, Исаков принял участие в торжественном мероприятии, приуроченному ко Дню знаний в средней школе № 16 города Ош, выпускником которой он является сам.

Глава Правительства поздравил учителей, родителей и учащихся с началом нового учебного года и особо подчеркнул, что знания являются основополагающим фактором для дальнейшего развития.

Премьер-министр отметил, что со стороны государства в последние годы уделяется большое внимание сфере образования.

"На сегодняшний день четверть доходной части республиканского бюджета направляется на образование. Во всех регионах страны ведется строительство школ. Мы не собираемся останавливаться на этом и продолжим увеличивать объем инвестиций на эту сферу", - подчеркнул Исаков и передал руководству школы сертификат на оснащение компьютерной техникой и создание электронной библиотеки.

Глава правительства отметил, что знания, приобретенные в школе, стали для него фундаментом в жизни и призвал учащихся к хорошей учебе и достижению всех своих целей.