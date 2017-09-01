Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 41.98 $/гр (-0.16) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизниОткрыт простой способ прогнозирования продолжительности жизниВ Бишкеке после празднования Дня независимости КР вывезли 48 кубометров мусораВ Бишкеке после празднования Дня независимости КР вывезли 48 кубометров мусора

Рабочие группы правительств Кыргызстана и Узбекистана согласовали проект договора о госгранице

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445836-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 2 сентября

Главы ряда арабских стран поздравили Атамбаева и народ Кыргызстана с праздником Курман айт

Частые роды и еще 6 ошибок, которые делают почти все женщины в Кыргызстане

Премьер Исаков поручил ускорить разработку проекта по обеспечению чистой питьевой водой г.Ош

Чыныбай Турсунбеков: Верю, что образованная молодежь построит достойное будущее Кыргызстана

1 сентября 2017, 14:37       Комментарии

Встречи рабочей группы правительственной делегации Узбекистана и топографо-землеустроительной рабочей группы правительственной делегации Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской госграницы прошли 21-31 августа сначала в Бишкеке, затем в Ташкенте. Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, стороны обсудили и согласовали проект Договора об узбекско-кыргызской госгранице на согласованную протяженность, что составляет 80% общей линии, а также подготовили соответствующие приложения к межгосударственному документу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум