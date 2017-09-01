Рабочие группы правительств Кыргызстана и Узбекистана согласовали проект договора о госгранице

1 сентября 2017, 14:37 Комментарии

Встречи рабочей группы правительственной делегации Узбекистана и топографо-землеустроительной рабочей группы правительственной делегации Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской госграницы прошли 21-31 августа сначала в Бишкеке, затем в Ташкенте. Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, стороны обсудили и согласовали проект Договора об узбекско-кыргызской госгранице на согласованную протяженность, что составляет 80% общей линии, а также подготовили соответствующие приложения к межгосударственному документу.