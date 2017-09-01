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СМИ узнали о растущем недовольстве Трампа работой госсекретаря

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365652_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445835-ru.html

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1 сентября 2017, 14:26       Комментарии

Президент США Дональд Трамп недоволен работой своих помощников, советников и членов кабинета. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на близкое окружение хозяина Белого дома.
В частности, собеседники издания рассказали, что в опалу попал госсекретарь Рекс Тиллерсон из-за разногласий по вопросу размещения дополнительных американских войск в Афганистане. Также недовольство Трампа вызывает позиция главы дипломатии США касательно политики в отношении Кубы и Катара.
В окружении президента сомневаются, что Тиллерсон останется на своем посту до января, утверждая, что его отставка может состояться намного раньше однолетнего срока на посту главы Госдепа. Также сообщается, что и сам Тиллерсон, не любящий получать приказы, в частных разговорах говорил о желании уйти в отставку.
Также, пишет газета, президент "кипит от недовольства" директором Национального экономического совета Гэри Коном, которого он подозревает в нелояльности - тот раскритиковал реакцию Трампа на противостояние ультраправых неонацистов в городе Шарлотсвилле, переросшее в беспорядки и столкновения с полицией.

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