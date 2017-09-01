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Зилалиев: Государство будет оказывать всемерную поддержку молодым учителям

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/zilali...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445833-ru.html

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1 сентября 2017, 14:20       Комментарии

Государство будет оказывать всемерную поддержку молодым учителям, особенно тем, кто по окончанию учебы приезжает работать в регионы. Об этом вице-премьер-министр Кыргызской Республики Дуйшенбек Зилалиев сказал сегодня, 1 сентября, во время участия в церемонии открытия средних школ в селах Ырыс и Атабеков Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.
От имени правительства Кыргызской Республики Д.Зилалиев поздравил жителей сел Ырыс и Атабеков Сузакского района Джалал-Абадской области с праздником Курман-айт и Днем знаний, которые в этом году отмечаются в один день – 1 сентября.
"За последние 5 лет в республике произошло много позитивных изменений — строятся новые дороги, ирригационные каналы, жилье для работников правоохранительных структур и бюджетной сферы. Вместе с тем большое внимание уделяется строительству новых социальных объектов, включая среднеобразовательные учреждения. Так, ежегодно в стране возводится и сдается в эксплуатацию порядка 100 новых школ. Все это делается ради наших детей, которые должны учиться в современных, светлых и уютных школах. Мы хотим, чтобы наши дети получали качественное образование, знали несколько иностранных языков, могли свободно излагать свои мысли и отстаивать свою позицию, быть активными и прогрессивно мыслящими", — отметил он.
Вице-премьер особо подчеркнул то, что учитель – одна из самых благородных профессий, которую выбирают сердцем.
"Мы преклоняемся перед учителями, которые, несмотря на все трудности, делятся своими знаниями и жизненным опытом с детьми, внося огромный вклад в формирование нового поколения граждан нашей страны. Необходимо помнить, что качественное образование напрямую зависит от профессионального уровня самих учителей. Особое внимание, в том числе со стороны местных органов власти, необходимо уделить молодым учителям, которые приезжают работать в регионы. Таким специалистам должны быть созданы все необходимые условия для работы и жизни", — сказал Дуйшенбек Зилалиев.

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