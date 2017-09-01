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В Бишкеке после празднования Дня независимости КР вывезли 48 кубометров мусора

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445832-ru.html

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1 сентября 2017, 14:32       Комментарии

Сотрудники МП «Тазалык» после празднования Дня независимости КР вывезли с площади "Ала-Тоо" и с центральных улиц столицы 48 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Несмотря на праздник, сотрудники городской службы вышли на уборку мусора. Для уборки площади были задействованы 72 рабочих, 8 единиц спецтехники для вывоза ТБО, 3 поливомоечные машины.  Также на площади были установлены 20 евроконтейнеров и 18 больших пластмассовых урн.
Сразу после окончания концерта, посвящённого Дню независимости, сотрудники МП «Тазалык» начали подготовку к празднованию Курман Айта. Они произвели уборку мусора по всей территории площади, после чего площадь промыли тремя поливомоечными машинами. Также сотрудники МП «Тазалык» провели работы по разбору концертного подиума, демонтажу ограждений и конструкций с флагами.
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