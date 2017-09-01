Атамбаев принял участие в церемонии открытия нового здания школы им. С.Чокморова в с.Чон-Таш

1 сентября 2017, 14:22 Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в День знаний принял участие в церемонии открытия нового здания школы им. С.Чокморова в селе Чон-Таш Аламудунского района Чуйской области страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Поздравив в ходе своего выступления собравшихся с праздниками, Глава государства отметил примечательность того, что День знаний совпал в этом году с праздником Курман Айт.

Атамбаев подчеркнул, что выше всего в Исламе должно ставиться образование. "Некоторые называют себя мусульманами, но не знают даже основ Ислама. Первым словом первого аята, который был ниспослан пророку Мухаммеду, было слово "читай", - сказал Президент, напомнив и хадис, где говорится, что час занятий наукой, самообразованием заменяет ночь молитв.

Президент подчеркнул, что никогда нельзя ставить религию выше бога, нужно всегда стремиться к знаниям и не путать культуру с верой.

Глава государства также рассказал о проводимых реформах в сфере образования, строительстве школ. "Мы должны выше всего ставить образование. У нас нет нефти и газа, наше будущее – наш народ, наши дети. Мы 24% бюджета направляем на образование, потому что это веление времени. Если выражаться современным сленгом, то это фишка Кыргызстана – образованные креативные люди, новое поколение. За последние несколько лет система образования Кыргызстана сделала большой рывок вперед, и надо, чтобы и дальше такое внимание уделялось образованию", - сказал Атамбаев.

Президент отметил, что за последние годы в стране построены сотни школ и до конца года планируется отремонтировать все аварийные школы в Кыргызстане. В них будут и интернет, и современные учебники, и новая программа. "И самое главное - удалось добиться того, что впервые за 25 лет средняя зарплата учителя была приравнена средней заработной плате по стране", - сказал глава государства.

Отметив, что село Чон-Таш – родное село его матери, Президент рассказал о том, что она сыграла огромную роль в его становлении. "Именно мама настояла на том, чтобы я учился и получил хорошее образование", - сказал Атамбаев.

Глава государства ознакомился с новым зданием школы, осмотрел учебные кабинеты и спортзал, и передал школе интерактивную доску и новые учебники.

Справка. Начальная школа была открыта в 1929 году. В 1983 было построено новое здание и школа была преобразована в неполную среднюю школу. В 1993 году школе было присвоено имя Народного артиста КР Суймонкула Чокморова.

В сентябре прошлого года, когда школу посетил Президент Алмазбек Атамбаев, жители села обратились с просьбой построить новое здание школы со спортивным залом, в связи с чем Главой государства было дано соответствующее поручение Правительству.

Инфраструктура нового здания школы содержит лаборатории, библиотеку, спортивный зал, душевые кабины, спортивную площадку.