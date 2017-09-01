В Бишкеке после празднования Дня независимости КР вывезли 48 кубометров мусора (фото)

1 сентября 2017, 14:24 Комментарии

Сотрудники МП "Тазалык" после празднования Дня независимости КР вывезли с площади Ала-Тоо и с центральных улиц 48 кубометров мусора. Как сообщила пресс-служба мэрии, несмотря на праздник сотрудники городской службы вышли на уборку мусора. Для уборки площади были задействованы 72 рабочих, 8 единиц спецтехники для вывоза ТБО, 3 поливомоечные машины. Также на площади были установлены 20 евроконтейнеров и 18 больших пластмассовых урн.

Сразу после окончания концерта, посвященного Дню независимости сотрудники МП "Тазалык" начали подготовку к празднованию Курман Айта. Они произвели уборку мусора по всей территории площади, после чего площадь промыли тремя поливомоечными машинами. Такжеони провели работы по разбору концертного подиума, демонтажу ограждений и конструкций с флагами.