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В Бишкеке после празднования Дня независимости КР вывезли 48 кубометров мусора (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445830-ru.html

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Священное утро в Бишкеке — праздничный намаз в фотографиях

1 сентября 2017, 14:24       Комментарии

Сотрудники МП "Тазалык" после празднования Дня независимости КР вывезли с площади Ала-Тоо и с центральных улиц 48 кубометров мусора. Как сообщила пресс-служба мэрии, несмотря на праздник сотрудники городской службы вышли на уборку мусора. Для уборки площади были задействованы 72 рабочих, 8 единиц спецтехники для вывоза ТБО, 3 поливомоечные машины. Также на площади были установлены 20 евроконтейнеров и 18 больших пластмассовых урн.
Сразу после окончания концерта, посвященного Дню независимости сотрудники МП "Тазалык" начали подготовку к празднованию Курман Айта. Они произвели уборку мусора по всей территории площади, после чего площадь промыли тремя поливомоечными машинами. Такжеони провели работы по разбору концертного подиума, демонтажу ограждений и конструкций с флагами.

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