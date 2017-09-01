Омурбек Бабанов пожелал школьников поступить в самые лучшие ВУЗы мира

1 сентября 2017, 14:00 Комментарии

Сегодня 1 сентября, во всех школах республики проходят торжественные мероприятия посвященные Дню знаний. Так в одной из столичных школ особым гостем был Омурбек Бабанов.

Он пожелал первоклассникам успехов в учебе. И отметил, что для них это особенный день который включает в себя такие воспоминания, как первые звонок, одноклассник и школьный друг. А старшеклассникам успешно завершить школьную пору и через год сделать шаг во взрослую жизнь.

"Дорогие школьники поздравляю вас с Днем знаний. Желаю вам успехов в учебе. Это ваш первый шаг и я надеюсь, что вы после окончания школы поступите в самые лучшие ВУЗы мира. Так как именно от наших детей зависит будущее нашей страны. Я хочу, чтобы молодое поколение заботились, как о своих родных, так и о будущем страны. Я вспоминаю свою школу и это были лучшие годы ",- сказал Омурбек Бабанов.