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Омурбек Бабанов пожелал школьников поступить в самые лучшие ВУЗы мира

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365643_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445829-ru.html

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Омурбек Бабанов: Пора доказать всему миру, что мы – великий народ!

1 сентября 2017, 14:00       Комментарии

Сегодня 1 сентября, во всех школах республики проходят торжественные мероприятия посвященные Дню знаний. Так в одной из столичных школ особым гостем был Омурбек Бабанов.
Он пожелал первоклассникам успехов в учебе. И отметил, что для них это особенный день который включает в себя такие воспоминания, как первые звонок, одноклассник и школьный друг. А старшеклассникам успешно завершить школьную пору и через год сделать шаг во взрослую жизнь.
"Дорогие школьники поздравляю вас с Днем знаний. Желаю вам успехов в учебе. Это ваш первый шаг и я надеюсь, что вы после окончания школы поступите в самые лучшие ВУЗы мира. Так как именно от наших детей зависит будущее нашей страны. Я хочу, чтобы молодое поколение заботились, как о своих родных, так и о будущем страны. Я вспоминаю свою школу и это были лучшие годы ",- сказал Омурбек Бабанов.

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