Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 41.98 $/гр (-0.16) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке после празднования Дня независимости КР вывезли 48 кубометров мусора (фото)В Бишкеке после празднования Дня независимости КР вывезли 48 кубометров мусора (фото)Атамбаев принял участие в церемонии открытия нового здания школы им. С.Чокморова в с.Чон-ТашАтамбаев принял участие в церемонии открытия нового здания школы им. С.Чокморова в с.Чон-Таш

Лежал с бутылкой в рукаве, его переехали — подробности ДТП на Иссык-Куле

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445828-ru.html

Похожие новости

На Иссык-Куле Golf переехал человека, лежащего на трассе, и скрылся

Вице-премьер Джумакадыров поздравил жителей Иссык-Кульской области с Днем независимости

Иссык-Кульских фермеров научили пользоваться электро-пастухами

"Ауди-А6" и "Мерседес" столкнулись на Иссык-Куле, четыре человека госпитализированы

На Иссык-Куле сносят 4 газозаправочные станции после взрыва в Ананьево

1 сентября 2017, 14:23       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Милиция выяснила подробности наезда на Иссык-Куле, когда неизвестный насмерть переехал мужчину, лежавшего на трассе, сообщили в пресс-службе регионального УВД.
ДТП случилось 31 августа примерно в 22.00 между селами Фрунзе и Кутургу в Тюпском районе на трассе Балыкчи - Каракол. https://ru.sputnik.kg/incidents/20170831/1034967002/smertelnyj-naezd-na-issyk-kule.html
По словам очевидцев, двое водителей, увидев, что на дороге лежит человек, вовремя остановились. Третий автомобиль - предположительно, Volkswagen Golf или Volkswagen Passat - на большой скорости переехал мужчину и скрылся.
Погибшему жителю села Фрунзе было 37 лет. В его рукаве нашли разбитую бутылку из-под спиртного. На обочине трассы, где произошло ДТП, паслась его лошадь.
По факту наезда объявили план "Перехват", выставлены посты патрульной милиции по всей области.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении нарушителя, милиция просит обращаться по телефонам: 102, (0707) 672-222, (0777) 002-800.
Конфиденциальность и анонимность гарантируются, заверяют в пресс-службе.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум