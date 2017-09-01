Лежал с бутылкой в рукаве, его переехали — подробности ДТП на Иссык-Куле

1 сентября 2017, 14:23 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Милиция выяснила подробности наезда на Иссык-Куле, когда неизвестный насмерть переехал мужчину, лежавшего на трассе, сообщили в пресс-службе регионального УВД.

ДТП случилось 31 августа примерно в 22.00 между селами Фрунзе и Кутургу в Тюпском районе на трассе Балыкчи - Каракол. https://ru.sputnik.kg/incidents/20170831/1034967002/smertelnyj-naezd-na-issyk-kule.html

По словам очевидцев, двое водителей, увидев, что на дороге лежит человек, вовремя остановились. Третий автомобиль - предположительно, Volkswagen Golf или Volkswagen Passat - на большой скорости переехал мужчину и скрылся.

Погибшему жителю села Фрунзе было 37 лет. В его рукаве нашли разбитую бутылку из-под спиртного. На обочине трассы, где произошло ДТП, паслась его лошадь.

По факту наезда объявили план "Перехват", выставлены посты патрульной милиции по всей области.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении нарушителя, милиция просит обращаться по телефонам: 102, (0707) 672-222, (0777) 002-800.

Конфиденциальность и анонимность гарантируются, заверяют в пресс-службе.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });