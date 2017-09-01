В Оше порядка 15 тысяч человек приняли участие на праздничном Айт намазе (фоторепортаж)

1 сентября 2017, 13:46 Комментарии
В Оше на центральной площади 1 сентября в честь священного праздника Курман Айт состоялся праздничный Айт намаз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков, мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, первый заместитель министра МВД КР Суйун Омурзаков, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, представители духовенства, руководители всех городских организаций, учреждений и ведомств, аксакалы и жители всех 12 территориальных советов города Ош.
На мероприятии в своей речи премьер-министр КР Сапар Исаков и мэр города Оша Айтмамат Кадырбаев поздравили всех со священным праздником Курман Айт, пожелав мира, согласия, благополучия, процветания, крепкого здоровья, благословения и успехов во всех добрых делах.
Всего в праздничном Айт намазе приняло участие более 15 тысяч человек.
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