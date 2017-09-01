Чыныбай Турсунбеков: Верю, что образованная молодежь построит достойное будущее Кыргызстана

1 сентября 2017, 13:57 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша КР Чыныбай Турсунбеков поздравил кыргызстанцев с Днем знаний.

Текст поздравления:

"Уважаемые соотечественники! Дорогие учителя, студенты и учащиеся!

Примите искренние поздравления от имени Жогорку Кенеша Кыргызской Республики с началом учебного года – с Днем знаний! Как говорил известный мыслитель, наш предок Жусуп Баласагын, знания дают человеку крылья и возможность достичь больших высот. Неустанный труд познания — залог успешного и светлого будущего.

Дорогие учителя! Мы являемся свидетелями того, как в настоящее время растет количество школ по республике. В них создаются все условия для получения современного и качественного образования. Вопрос устойчивого развития образования Кыргызстана, а также пути решения проблем в данной области остается одним из приоритетов в государственной политике. Вы, педагоги, всегда с честью несли благородную миссию, и важно сохранить уважение к данной светлой профессии. Ведь именно вы воспитываете молодежь, которая завтра построит будущее Кыргызстана. Выражаю глубокую признательность вам за ваш бесценный труд.

Дорогие студенты и юноши! Нашей молодой и независимой стране нужны талантливые, умные граждане. В последние годы, продолжая дело наших предков, таких как Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари, по республике проводится немало мероприятий по внесению вклада в развитие мировой культуры. Кыргызстан имеет богатое духовное начало, примером может служить несравненное художественное творение — эпос Манас. Верю, что образованная молодежь построит достойное будущее Кыргызстана.

Уважаемые учителя и соотечественники! Еще раз всех вас с праздником — Днем знаний! Желаю каждой семье мира и благополучия!"