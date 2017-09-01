Состоялся праздничный айтыш в память Тууганбая Абдиева

1 сентября 2017, 13:27 Комментарии
Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. 31 августа в Государственной филармонии им. т.Сатылганова состоялся финал состязания Айтыш-2017, посвященное 80-летию Народного артиста КР Тууганбая Абдиева. В конкурсе принимали участие акыны-импровизаторы из Кыргызстана и Казахстана.
Победу одержали следующие участники:
Кыргызстан
3-место - Идирис Айитбаев
2-место - Болот Назаров
1-место - Амантай Кутманалиев
Гран-при Асылбек Маратов
Казахстан
3-место - Айбек Калиев
2-место - Сара Токтомушова
1-место - Рустем Кайыртай уулу
Гран-при Мухтар Ниязов
Специальные призы
Приз Ашыраалы Айталиева - Изат Айдаркулова
Приз Бексултана Жакиева - Азамат Болгонбаев
Приз Тууганбая Абдиева - Сара Токтомушова
Приз Эстебеса Турсуналиева - Анар Жаппаркулова
Остальные участники, также были награждены денежными и памятными призами. Общий призовой фонд конкурса составил 2 млн.сомов.
Напомним, что мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР, Общественного фонда "Айтыш", Общественного фонда "Ак-фонд" и Республиканского фонда им.Туганбая Абдиева.