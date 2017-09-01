Состоялся праздничный айтыш в память Тууганбая Абдиева

1 сентября 2017, 13:27 Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. 31 августа в Государственной филармонии им. т.Сатылганова состоялся финал состязания Айтыш-2017, посвященное 80-летию Народного артиста КР Тууганбая Абдиева. В конкурсе принимали участие акыны-импровизаторы из Кыргызстана и Казахстана.

Победу одержали следующие участники:

Кыргызстан

3-место - Идирис Айитбаев

2-место - Болот Назаров

1-место - Амантай Кутманалиев

Гран-при Асылбек Маратов

Казахстан

3-место - Айбек Калиев

2-место - Сара Токтомушова

1-место - Рустем Кайыртай уулу

Гран-при Мухтар Ниязов

Специальные призы

Приз Ашыраалы Айталиева - Изат Айдаркулова

Приз Бексултана Жакиева - Азамат Болгонбаев

Приз Тууганбая Абдиева - Сара Токтомушова

Приз Эстебеса Турсуналиева - Анар Жаппаркулова

Остальные участники, также были награждены денежными и памятными призами. Общий призовой фонд конкурса составил 2 млн.сомов.

Напомним, что мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР, Общественного фонда "Айтыш", Общественного фонда "Ак-фонд" и Республиканского фонда им.Туганбая Абдиева.