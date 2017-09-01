Атамбаев поздравил Президента Узбекистана с Днем независимости страны

1 сентября 2017, 13:32 Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Узбекистан.

С глубоким удовлетворением отмечаю, что с Вашим приходом сложившиеся веками между нашими народами узы дружбы и добрососедства получили новое дыхание. Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном будет в дальнейшем приобретать новые грани и обогащаться содержанием", - отмечено в послании Главы государства.

Президент Алмазбек Атамбаев пожелал Президенту Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана - мира, добра и процветания.