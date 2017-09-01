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Мирзиеев поздравил Президента и народ Кыргызстана с праздником Курман-айт

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mirzieev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445821-ru.html

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Премьер-министр и спикер поздравляют кыргызстанцев с Курман айтом

1 сентября 2017, 13:38       Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ страны с праздником Курман айт.
"Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведим их на качественно новый уровень", - отмечено в послании Президента Узбекистана.
Президент Шавкат Мирзиёев пожелал Президенту Алмазбеку Атамбаеву долголетия и крепкого здоровья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.

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