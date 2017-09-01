Эмомали Рахмон поздравил Президента и кыргызстанцев с праздником Курман айт

1 сентября 2017, 13:49 Комментарии

Бишкек,01.09.17 /Кабар/. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ страны с праздником Курман айт.

"В эти радостные для мусульман всего света дни желаю Вам доброго здоровья и счастья, а дружественному народу Вашей страны - мира и спокойствия, прогресса и дальнейшего процветания. Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и многопланового взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться в русле коренных интересов наших народов", - отмечено в послании Президента Таджикистана.