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Эмомали Рахмон поздравил Президента и кыргызстанцев с праздником Курман айт

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/emomali-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445820-ru.html

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1 сентября 2017, 13:49       Комментарии

Бишкек,01.09.17 /Кабар/. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ страны с праздником Курман айт.
"В эти радостные для мусульман всего света дни желаю Вам доброго здоровья и счастья, а дружественному народу Вашей страны - мира и спокойствия, прогресса и дальнейшего процветания. Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и многопланового взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться в русле коренных интересов наших народов", - отмечено в послании Президента Таджикистана.

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