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Мэр, милиция и 30 тысяч верующих. Как прошел Курман айт

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365650_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445818-ru.html

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Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт

1 сентября 2017, 12:30       Комментарии

В мусульманском мире большой день - Курман айт - праздник жертвоприношения, а также окончания хаджа. В этом году совпало так, что празднование выпало на 1 сентября, сразу же после Дня независимости Кыргызстана, и в День знания. На особую молитву люди собрались на старой площади столицы, хотя как поделился мэр Бишкека Албек Ибраимов, намаз читали во всех мечетях города.
Мэр отметил, что с каждым годом количество верующих, которые приходят помолиться увеличивается. В этом году ожидалось встретить до 50 тысяч человек. Люди начали подходить к площади до 6 часов утра. К 7 часам она была почти полностью заполнена. При входе к месту молитвы всех проверяли сотрудники милиции. Их было много, почти весь личный состав столичного ГУВД, около 2000 человек. Они со своей работой справились на отлично, никаких инцидентов не произошло.
"Это один из самых светлых и желанных праздников для мусульман. Здесь собралось большое количество людей - все хотят принять участия. Кроме того, в Бишкеке активно идет подготовка - бесплатные обеды для детей, развозятся подарки малоимущим", - рассказал Албек Ибраимов.
Айт намаз начался в 7.30, после окончания молитвы верующие тихо и спокойно разошлись.

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