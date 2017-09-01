Если бы не сухой закон, я нашел бы тут жену — жизнь англичанина в селе КР

1 сентября 2017, 13:38 Комментарии

Мой знакомый инженер из Англии работает за границей уже лет тридцать. Судьба забросила его и в Кыргызстан, в далекое горное село Чон-Алайского района. Там он провел полгода и вернулся, наполненный под завязку новыми впечатлениями. Я передаю его слова от первого лица.

Перелет из Бишкека в Ош был немного омрачен, когда я узнал, что кыргызстанские авиалинии не могут летать в Европу из-за соображений безопасности. Не внушал оптимизма и вид самолета.

Впрочем, волновался я напрасно - условия были вполне сносными. Правда, немного испугала группа людей, которые прямо в полете стали молиться о благополучном приземлении.

Ну и еще расстояние между сиденьями очень маленькое: с моим ростом в 1,97 метра там не так-то просто расположиться.

В селе я поселился в домике вместе с кыргызстанцами. Там узнал о существовании тошоков - до сих пор не могу понять, как местные умудряются спать на двух тошоках, - мне требовалось как минимум пять!

Первая ночь не задалась: я проснулся от писка. Какая-то мышь пробегала мимо моей "тошок-кровати" к своим родственникам. Я не стал поднимать шум, чтобы никого не разбудить, но позже попросил решить эту проблему. Что удивительно, мыши вскоре исчезли.

Утром я проснулся от ужасного шума. Оказалось, что к дому пригнали стадо ослов, чтобы я выбрал себе одного на время командировки. Я предпочел самого симпатичного и назвал его Дональд (это не имеет никакого отношения к политике!).

Дональд решил, что он еще и будильник, поэтому ежедневно в пять утра громко будил меня на работу. Уже позже выяснилось, что Дональд на самом деле девочка. Я не стал менять имя, тем более что она оказалась прекрасным другом.

Повар каждый день готовил для нас блюда из баранины, преимущественно куурдак и шорпо. Также я часто ходил по гостям, и везде мне преподносили баранью голову. Мне немного страшно представить, сколько мне пришлось бы их съесть, если бы не замечательная традиция отрезать кусочек и передавать блюдо другому человеку!

В конце концов концентрация баранины во мне оказалась на критически высокой отметке, так что я взмолился о курице! Повар объяснил мне, что в Кыргызстане потчевать гостей какой-то птицей не принято. Когда в один прекрасный день нам все-таки сварили куру, моей радости не было предела!

Там я понял, как прекрасно, когда вода льется из крана, - в селе горячей воды не было, но для нас раз в неделю топили баню. Однажды воду вообще выключили на полмесяца, и мне пришлось каждое утро ходить на речку и мыться в ледяной воде. Это стало для меня настоящим испытанием.

Когда наконец нам дали воду и я снова очутился в бане, то мылся так долго, как никогда в жизни.

Впрочем, не хватало мне и еще одной жидкости - пива. В селе я с ужасом обнаружил, что побаловать себя любимым напитком не могу: там принят "сухой закон".

Из уважения к местным традициям я не стал его нарушать, но каждый раз, когда была возможность выехать в Ош, первым делом бежал в магазин, чтобы поскорее насладиться прекрасным кыргызским пивом. В общем, я стал его фанатом, поскольку оно не уступает именитым европейским маркам.

Мне кажется, я сделал небольшую ошибку, сказав местным жителям, что я отец четверых детей и даже успел стать дедушкой, но нахожусь в разводе. На следующий день все село было озабочено моим семейным статусом и разными вариантами его урегулирования. Меня немного удивил такой интерес к личным вопросам, но люди с искренней заботой в глазах подходили и советовали поскорее жениться, даже предлагали мне с кем-нибудь познакомиться.

Один местный житель предположил, что я ищу себе у них жену, потому что улыбаюсь и всегда здороваюсь с женщинами. Кстати, это обстоятельство не всегда нравилось местным мужчинам, хотя у нас в Англии улыбка - это просто дань вежливости. Впрочем... Если бы не "сухой закон", то вполне возможно, что я остался бы там и завел семью. Но некоторые вещи в жизни мужчины (например, пиво) занимают особое, очень важное место. Уж извините, милые дамы.

В целом я безумно благодарен местным жителям, которые сделали мои полгода в Чон-Алае незабываемыми. Я совсем не чувствовал враждебности, скорее большое любопытство, особенно со стороны детей.

Мне казалось, что для них я был диковинкой, хотя между нами гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Не только я приспосабливался к местным реалиям, сельчане тоже старались учитывать мои предпочтения: научились готовить блюда из курицы и добавлять овощи, организовывали баню не раз в неделю, а два, решили проблему с мышами и даже устраивали мне тайные поездки в Ош, прекрасно понимая, зачем я туда рвусь.

Жизнь в высокогорье непроста, особенно зимой, когда стоит жуткий холод и особо нечем заняться. Местные жители заслуживают большого уважения. Я бы с удовольствием проехал еще не раз эти прекрасные 300 километров дороги Ош - Чон-Алай, заглянул в гости к бывшим коллегам, полюбовался пейзажами. По своей ослице Дональду скучаю особенно: все-таки редко встретишь друга, который понимает тебя без слов.

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