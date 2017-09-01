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«Айтыш-2017»: кто одержал победу в состязании акынов-импровизаторов из Казахстана и Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/ajtysh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445815-ru.html

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1 сентября 2017, 13:32       Комментарии

В День независимости Кыргызской Республики, 31 августа, состоялся финал состязания «Айтыш-2017», посвященный 80-летию Народного артиста Кыргызской Республики Тууганбая Абдиева.
В конкурсе принимали участие акыны-импровизаторы из Кыргызстана и Казахстана. Победу в международном состязании «Айтыш-2017» одержали следующие участники:
Кыргызстан:
<ul> <li>3-место: Идирис Айитбаев;</li> <li>2-место: Болот Назаров;</li> <li>1-место: Амантай Кутманалиев;</li> <li>Гран-при: Асылбек Маратов.</li> </ul> Казахстан:
<ul> <li>3-место: Айбек Калиев;</li> <li>2-место: Сара Токтомушова;</li> <li>1-место: Рустем Кайыртай уулу;</li> <li>Гран-при: Мухтар Ниязов.</li> </ul> Специальные призы:
<ul> <li>Приз Ашыраалы Айталиева — Изат Айдаркулова;</li> <li>Приз Бексултана Жакиева — Азамат Болгонбаев;</li> <li>Приз Тууганбая Абдиева — Сара Токтомушова;</li> <li>Приз Эстебеса Турсуналиева — Анар Жаппаркулова.</li> </ul> Остальные участники также были награждены денежными и памятными призами. Общий призовой фонд конкурса составил 2 млн сомов.
Напомним, что мероприятие проводилось Общественным фондом «Айтыш», Общественным фондом «Ак-фонд», Республиканским фондом им.Тууганбая Абдиева при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР.

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