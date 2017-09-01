Атамбаев принял участие в церемонии открытия нового здания школы им. С.Чокморова в селе Чон-Таш

1 сентября 2017, 13:27 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 сентября, в День знаний принял участие в церемонии открытия нового здания школы им. С.Чокморова в селе Чон-Таш Аламудунского района Чуйской области страны.

Поздравив в ходе своего выступления собравшихся с праздниками, глава государства отметил примечательность того, что День знаний совпал в этом году с праздником Курман Айт.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что выше всего в Исламе должно ставиться образование.

"Некоторые называют себя мусульманами, но не знают даже основ Ислама. Первым словом первого аята, который был ниспослан пророку Мухаммеду, было слово "читай", — сказал президент, напомнив и хадис, где говорится, что час занятий наукой, самообразованием заменяет ночь молитв.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что никогда нельзя ставить религию выше бога, нужно всегда стремиться к знаниям и не путать культуру с верой.

Глава государства также рассказал о проводимых реформах в сфере образования, строительстве школ.

"Мы должны выше всего ставить образование. У нас нет нефти и газа, наше будущее – наш народ, наши дети. Мы 24% бюджета направляем на образование, потому что это веление времени. Если выражаться современным сленгом, то это фишка Кыргызстана – образованные креативные люди, новое поколение. За последние несколько лет система образования Кыргызстана сделала большой рывок вперед, и надо, чтобы и дальше такое внимание уделялось образованию", — сказал Алмазбек Атамбаев.

1 of 7 Президент отметил, что за последние годы в стране построены сотни школ, и до конца года планируется отремонтировать все аварийные школы в Кыргызстане. В них будут и интернет, и современные учебники, и новая программа.

"И самое главное — удалось добиться того, что впервые за 25 лет средняя зарплата учителя была приравнена средней заработной плате по стране", — сказал Алмазбек Атамбаев.

Отметив, что село Чон-Таш – родное село его матери, президент рассказал о том, что она сыграла огромную роль в его становлении.

"Именно мама настояла на том, чтобы я учился и получил хорошее образование", — сказал Алмазбек Атамбаев.

Глава государства ознакомился с новым зданием школы, осмотрел учебные кабинеты и спортзал и передал школе интерактивную доску и новые учебники.

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Справочно:

Начальная школа была открыта в 1929 году. В 1983 было построено новое здание и школа была преобразована в неполную среднюю школу. В 1993 году школе было присвоено имя Народного артиста Кыргызской Республики Суймонкула Чокморова.

В сентябре прошлого года, когда школу посетил Президент Алмазбек Атамбаев, жители села обратились с просьбой построить новое здание школы со спортивным залом, в связи с чем Главой государства было дано соответствующее поручение Правительству.

Инфраструктура нового здания школы содержит лаборатории, библиотеку, спортивный зал, душевые кабины, спортивную площадку.