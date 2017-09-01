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Премьер-министр и спикер поздравляют кыргызстанцев с Курман айтом

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445813-ru.html

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Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт

1 сентября 2017, 13:23       Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков и спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравляют граждан Кыргызстана с праздником Курман айт.
Премьер-министр 1 сентября принял участие в праздничном айт намазе на центральной площади города Ош. Глава правительства зачитал поздравление от имени президента Алмазбека Атамбаева.
Поздравляя соотечественников от имени правительства он отметил, что праздник Курман айт призывает всех к духовности терпимости, человечности и чистоте помыслов.
"В этот день, мы, обращаясь к всевышнему, вспоминаем ушедших предков и приносим жертвоприношение. Мы все хотим, чтобы произнесенные сегодня нами молитвы были услышаны. Пусть этот праздник принесет нашей земле и народу спокойствие, благополучие и единство", - подчеркнул С.Исаков.

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