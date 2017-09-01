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Китай запустит движущийся со скоростью 4000 километров в час поезд

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365640_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445812-ru.html

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1 сентября 2017, 13:17       Комментарии

Китайская аэрокосмическая корпорация CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) планирует разработать и запустить поезда, способные развивать скорость до четырех тысяч километров в час. Об этом сообщает издание Sina.com.
Транспортная система HyperFlight представляет собой поезд на магнитной подушке, движущийся в туннеле с низким вакуумом.
В работе над HyperFlight примут участие более 20 китайских и зарубежных институтов, в распоряжении CASIC уже имеется более 200 патентов, связанных с перспективной транспортной системой.
Проект будет развиваться в три этапа. На первом должны быть запущены региональные поезда, развивающие скорость до тысячи километров в час. На втором этапе сообщение будет налажено между крупными мегаполисами, скорость увеличится вдвое. На третьем этапе HyperFlight должна выйти за границы Китая.

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