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С начала лета Россельхознадзор не пустил в Новосибирскую область более 5 тыс. тонн продукции из стран Центральной Азии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/s-nach...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445811-ru.html

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1 сентября 2017, 12:53       Комментарии

С начала лета Россельхознадзор не пустил в новосибирскую область более 5 тыс. тонн продукции из стран Центральной Азии. Об этом сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области.
657,8 тонн подкарантинной продукции происхождением из республик Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" в августе текущего года. Продукция следовала автомобильным транспортом из республик Казахстан и Кыргызстан для реализации в Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерово, Хабаровске, Новокузнецке, Улан-Удэ.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которых были дыни, виноград, арбузы, персики, нектарины, сливы, гранаты, орехи, репчатый лук, острый и сладкий перец, а также сено, следовали без маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере либо с недействительным фитосанитарным сертификатом.
В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всей продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям по месту выбытия.
"В целом за три летних месяца 2017 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области возвращено на территории республик Казахстан и Кыргызстан отправителям из республик Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан и Таджикистан 5 тыс. 336,4 тонн подкарантинной продукции", — отмечают в Россельхознадзоре.

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