В Тюпском районе в ночь на 1 сентября совершен автонаезд на пешехода: мужчина скончался

1 сентября 2017, 13:12 Комментарии

В Тюпском районе автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным управления, сообщение о том, что на 171 километре автодороги Балыкчы-Ананьево-Каракол неизвестная автомашина совершила наезд на пешехода, поступило в дежурную часть ОВД Тюпского района накануне, 31 августа, примерно в 21:50.

На место дорожно-транспортного происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство ОВД Тюпского района. При проведении первоначальных следственных мероприятий было установлено, что автомашина, совершившая автонаезд на пешехода, скрылась в неизвестном направлении.

На месте ДТП было обнаружено тело жителя села Фрунзе К.Т., 1980 года рождения, который скончался от полученных травм. При осмотре погибшего в рукаве верхней одежды была обнаружена разбитая стеклянная бутылка из-под спиртного.

По факту ДТП был объявлен план "Перехват", выставлены посты патрульной милиции, личный состав ОВД Иссык-Кульской области ориентирован на установление автомашины, совершивший наезд на пешехода.

По словам очевидцев, увидев мужчину, лежавшего на автодороге, двое водителей автомашины остановились, чтобы помочь ему. Однако ехавшая сзади третья автомашина, предположительно "Фольксваген — Пассат" или "Фольксваген — Гольф", не реагируя на предупреждения остановившихся водителей, на большой скорости совершила автонаезд на лежащего пешехода, а после чего скрылась.

Данный факт зарегистрировано в ОВД Тюпского района. Назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы. По результатам экспертиз будет принята юридическая оценка.

"В связи с данным фактом ОВД Тюпского района обращается гражданам об оказании содействия в установлении водителя автомашины, совершившего дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Если есть очевидцы или свидетели, располагающие информацией о местонахождении автомашины, просим сообщить в ОВД Тюпского района по телефонам: 102, 0707672222, 0777002800. Конфиденциальность и анонимность гарантируем", — отмечают в УВД Иссык-Кульской области.