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Новости Кыргызстана

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Руководители Катара поздравили руководство Кыргызстана с Днем независимости

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rukovodit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445809-ru.html

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1 сентября 2017, 12:36       Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад аль Тани поздравил Президента КР Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости. Кроме того, заместитель Эмира Шейх Абдулла бин Хамад аль Тани также поздравил Президента А.Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.
Премьер-министр и Министр внутренних дел Государства Катар Шейх Абдулла бин Нассер бин Халифа аль Тани поздравил Премьер-министра КР Сапара Исакова с Днем независимости Кыргызстана. Поздравление распространено Информационным агентством Катара.

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