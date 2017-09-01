Руководители Катара поздравили руководство Кыргызстана с Днем независимости

1 сентября 2017, 12:36 Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад аль Тани поздравил Президента КР Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости. Кроме того, заместитель Эмира Шейх Абдулла бин Хамад аль Тани также поздравил Президента А.Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

Премьер-министр и Министр внутренних дел Государства Катар Шейх Абдулла бин Нассер бин Халифа аль Тани поздравил Премьер-министра КР Сапара Исакова с Днем независимости Кыргызстана. Поздравление распространено Информационным агентством Катара.